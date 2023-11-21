"فتح"- لبنان استنكرت إستهداف إسرائيل المتعمد للصحافيين

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دانت قيادة حركة "فتح" في لبنان في بيان "بشدة قيام جيش الإحتلال الإسرائيلي بإستهداف مباشر لطاقم قناة الميادين في جنوب لبنان صباح اليوم الذي أدى إلى استشهاد مراسلة القناة فرح عمر والمصور ربيع معماري والسائق حسين عقيل".واستنكرت بشدة "إقدام جيش الإحتلال على الإستهداف المتعمد للصحافيين، وتعتبر أن هذا ذلك يعكس حجم الفشل والعجز الصهيوني أمام الخسائر التي مني بها جيش الإحتلال في قطاع غزة وفي الجنوب اللبناني ، على يد المقاومين الأبطال، وفشل حكومة الإحتلال في طمس واخفاء الحقائق بالصوت والصورة والنقل المباشر الذي يكشف عن حجم الأعمال الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الإحتلال على قطاع غزة، ويأتي استهداف طاقم الميادين في جنوبي لبنان في سياق سياسة متعمدة للتعتيم على االأخبار، ونقل الوقائع كما هي، ولأن قناة الميادين دائمة الحضور في أدائها المتميز، في تبني القضية الفلسطينية ونصرتها والدفاع الدائم والمستمر والثابت عنها ووقوفها إلى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان".وختم البيان:" بهذا المصاب الجلل تتقدم قيادة حركة "فتح" في لبنان بأحر التعازي وخالص المواساة لاسر وعائلات الشهداء ولكل العاملين في قناة الميادين، سائلين الله أن "يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم وعموم زملائهم ومحبيهم الصبر والسلوان وحسن العزاء".