كلاس وضع إكليلا باسم الجمهورية على ضريح الرئيس شمعون في دير القمر

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وضع وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس إكليلا من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية، على ضريح رجل الاستقلال الرئيس الراحل كميل شمعون في مدافن العائلة في بلدة دير القمر، في حضور رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل دوري شمعون وممثل قيادة الجيش العميد سمعان طراد ورئيس بلدية دير القمر ملحم مستو وعدد من فعاليات البلدة.واستعرض الوزير كلاس على المدخل ثلة من الجيش و وضع الاكليل على لحن موسيقى التعظيم والموت.