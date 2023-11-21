ميقاتي تلقى برقيات تهنئة بمناسبة الاستقلال.. بايدن: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء لمنع توسع رقعة الصراع



وقال في برقية وجهها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناسبة عيد الاستقلال:" اسمحوا لي أن أرسل لكم، بالنيابة عن الشعب الاميركي، أطيب التمنيات في الذكرى الثمانين للاستقلال.

Advertisement من خلال التزامنا المشترك بالاستقرار والازدهار في المنطقة، تتسم العلاقة الطويلة الأمد بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية بأهمية بالغة لناحية بناء مستقبل افضل لشعبينا ولجميع الشعوب حول العالم.

ستواصل الولايات المتحدة الأميركية العمل مع لبنان والشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع. كما اتطلع للعمل معكم في العام المقبل لصياغة مستقبل اكثر أمانا وازدهارا وتكاملا لشعوب المنطقة". أكد الرئيس الاميركي جوزيف بايدن "ان الولايات المتحدة الأميركية ستواصل العمل مع لبنان ومع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع".وقال في برقية وجهها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناسبة عيد الاستقلال:" اسمحوا لي أن أرسل لكم، بالنيابة عن الشعب الاميركي، أطيب التمنيات في الذكرى الثمانين للاستقلال.من خلال التزامنا المشترك بالاستقرار والازدهار في المنطقة، تتسم العلاقة الطويلة الأمد بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية بأهمية بالغة لناحية بناء مستقبل افضل لشعبينا ولجميع الشعوب حول العالم.ستواصل الولايات المتحدة الأميركية العمل مع لبنان والشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع. كما اتطلع للعمل معكم في العام المقبل لصياغة مستقبل اكثر أمانا وازدهارا وتكاملا لشعوب المنطقة".

ملك الاردن

كما تلقى رئيس الحكومة برقية تهنئة من ملك الاردن عبدالله الثاني ابن الحسين جاء فيها: يسرّني أن اغتنم مناسبة احتفالات الشعب اللبناني الشقيق بعيد إستقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة أن ابعث الى دولة اخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الاردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية وأصدق المشاعر الأخوية،سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولتكم وانتم تنعمون بموفور الصحة والعافية ، وعلى شعبكم الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار".

رئيس مصر

وتلقى رئيس الحكومة برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء فيها": يطيب لي أن ابعث الى سعادتكم ومن خلالكم الى الشعب اللبناني الشقيق، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

واغتنم هذه المناسبة الطيبة لأعرب عن تقديرنا البالغ لعمق ومتانة العلاقات المصرية اللبنانية والتي تعززها أواصر الاخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على دعمها الكامل لاستقلال لبنان الشقيق، والدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين شعبينا نحو آفاق أرحب في كل المجالات بما يعود بالنفع على بلدينا الشقيقين وعلى أمتينا العربية والإسلامية.

أخي صاحب السعادة اتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق، ولشعبكم الشقيق المزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء. مع أسمى اعتباري وتقديري الاخوي".

برقيات

كما تلقى رئيس الحكومة برقيات تهنئة من كل من رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين ، رئيس ايرلندا مايكل دانييل هيجينز، رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان.

نشاط السرايا

وكان رئيس الحكومة استقبل في السرايا اليوم سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في المنطقة.



وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم وإطلع منه على سير العمل في الهيئة ومدى جهوزيتها لاستقبال المراجعات والشكاوى وتأدية مهامها بالرغم من كل الصعوبات التي تعترض عملها. وقد جدد رئيس الحكومة دعم الهيئة في مهامها وفي المضي قدما في كل ما يسهل عملها. وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم وإطلع منه على سير العمل في الهيئة ومدى جهوزيتها لاستقبال المراجعات والشكاوى وتأدية مهامها بالرغم من كل الصعوبات التي تعترض عملها. وقد جدد رئيس الحكومة دعم الهيئة في مهامها وفي المضي قدما في كل ما يسهل عملها.



كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران. كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.

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