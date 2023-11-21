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لبنان

باسيل: "شو بعد ممكن ترتكب إسرائيل اكثر لتجر لبنان للحرب؟"

Lebanon 24
21-11-2023 | 07:26
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 كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر منصة "اكس": "قصف كنيسة وبيت نائب لبناني ومدنيين عزل، واستهداف إعلاميين مباشرة وقتلهم ... هيدي جرائم حرب ! شو بعد ممكن ترتكب إسرائيل اكثر لتجر لبنان للحرب؟ منيح ان الوعي والحرص موجودين ومتآخين مع البسالة والاستشهاد والمقاومة… تحية لأرواح كل الشهداء وآخرهم شهداء الإعلام يلي انضم لهم اليوم، فرح وربيع ،من محطة الميادين. اصدق التعازي للميادين ولأهلهم".
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