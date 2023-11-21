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لبنان

القرم وضع إكليلا من الزهر على ضريح حميد فرنجيه في إهدن

Lebanon 24
21-11-2023 | 07:34
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وضع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، إكليلا من الزهر بإسم "الجمهورية اللبنانية"، على ضريح رجل الاستقلال الوزير الراحل حميد فرنجيه في إهدن، في حضور العميد  شربل يمين ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون، أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء.
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وأدت له التحية ثلة من عناصر الجيش، وعزفت موسيقى الجيش لحن الموت.
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