أول تعليق لغسان بن جدو بعد استشهاد صحافيين من "الميادين"

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علّق رئيس مجلس إدارة قناة "الميادين" الإعلامي غسان بن جدو على إستشهاد المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري جراء غارة للعدو الإسرائيلي إستهدفت تجمّعاً للصحافيين عند مثلث طيرحرفا- الجبين، بالقول: "الزميلان فرح عمر وربيع المعماري إستشهدا من جراء إستهداف إسرائيلي مباشر".وتوجّه الى العدو بالقول: "لن تستطيع كم أفواه صوت "الميادين".وشدد بن جدو على أننا "باقون في تغطيتنا وعملنا الصحافي الشريف الذي تعدّ أولويته تغطية جرائم العدو في غزة وفلسطين ولبنان".