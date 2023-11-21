Advertisement

لبنان

أول تعليق لغسان بن جدو بعد استشهاد صحافيين من "الميادين"

Lebanon 24
21-11-2023 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1132881-638361746666981358.jpg
Doc-P-1132881-638361746666981358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق رئيس مجلس إدارة قناة "الميادين" الإعلامي غسان بن جدو على إستشهاد المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري جراء غارة للعدو الإسرائيلي إستهدفت تجمّعاً للصحافيين عند مثلث طيرحرفا- الجبين، بالقول: "الزميلان فرح عمر وربيع المعماري إستشهدا من جراء إستهداف إسرائيلي مباشر".
Advertisement

وتوجّه الى العدو بالقول: "لن تستطيع كم أفواه صوت "الميادين".

وشدد بن جدو على أننا "باقون في تغطيتنا وعملنا الصحافي الشريف الذي تعدّ أولويته تغطية جرائم العدو في غزة وفلسطين ولبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:20 | 2023-11-21
04:25 | 2023-11-21
03:00 | 2023-11-21
10:37 | 2023-11-21
10:05 | 2023-11-21
10:00 | 2023-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24