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لبنان

"مياه الشمال" تحذر المواطنين.. ما السبب؟

Lebanon 24
21-11-2023 | 07:49
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 أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان موجه إلى المشتركين بالمياه من مياه نبع عيون السمك في بلدتي المنية وبحنين وجوارهما، أن "مياه النبع قد إرتفعت نسبة العكارة فيها بسبب إرتفاع منسوب المياه الجوفية".
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ودعت المؤسسة "المواطنين في البلدات المذكورة بحصر إستعمال المياه من المصدر المذكور للغايات المنزلية فقط، وعدم إستعمالها للشرب إلى حين إنخفاض درجة العكارة في المياه".
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