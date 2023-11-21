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لبنان

نادي الصحافة: لحماية الصحافيين ومحاسبة المعتدين

Lebanon 24
21-11-2023 | 07:51
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دان نادي الصحافة الجريمة الإسرائيلية الجديدة والتي أدت إلى استشهاد الزملية فرح عمر والزميل المصور ربيع المعماري من قناة الميادين.

وقال في بيان:" إن نادي الصحافة إذ يتقدم بالتعزية من عائلتي الشهيدين ومن العائلة الإعلامية يدعو الجهات الدولية لممارسة الضغوط والقيام بالخطوات القانونية الدولية اللازمة لحماية الصحافيين ومحاسبة المعتدين عليهم".
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