كارثة كادت تحصل امام هذه الثانوية.. مواطن يطلق النار على سيارة زوجته

أفادت مندوبة "لبنان 24" انّ قوة من الجيش والمخابرات تنفذ عمليات دهم لمنزل المدعو ج.ح في بلدته طاريا في البقاع، اثر اقدامه على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه سيارة زوجته ف. ح التي كانت مركونة امام ثانوية طاريا الرسمية. واقتصرت الاضرار على الماديات حيث نجا طلاب الثانوية والكادر التعليمي.

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