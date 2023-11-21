بعد سقوط 4 شهداء.. من هم الاشخاص الذين استهدفتهم اسرائيل على الحدود؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" انّ المستهدف بالبيك اب في بلدة ‎الشعيتيه هو أحد المسؤولين في "‎كتائب القسام - لبنان" يُدعى خليل خ. الذي استشهد برفقة ثلاثة عناصر معه جراء استهداف العدوان الاسرائيلي لسيارتهم.

Advertisement