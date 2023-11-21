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لبنان

بعد سقوط 4 شهداء.. من هم الاشخاص الذين استهدفتهم اسرائيل على الحدود؟

Lebanon 24
21-11-2023 | 08:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انّ المستهدف بالبيك اب في بلدة ‎الشعيتيه هو أحد المسؤولين في "‎كتائب القسام - لبنان" يُدعى خليل خ. الذي استشهد برفقة ثلاثة عناصر معه جراء استهداف العدوان الاسرائيلي لسيارتهم. 
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