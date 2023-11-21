أبي رميا: من سيضع حدّاً لهذه الجرائم الموصوفة؟

كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة" إكس": "هل تريد إسرائيل جرّ لبنان الى حرب؟ مسلسل الاجرام الاسرائيلي بحق الاعلاميين والمدنيين يتواصل.



شهيدان جديدان من الصحافة اللبنانية : فرح عمر وربيع معماري من قناة الميادين مع الشهيد حسين عقيل نتيجة قصف متعمد لاسكات وترهيب الاعلام. و 4 شهداء مدنيين جدد في الشعيتية. من سيضع حدّاً لهذه الجرائم الموصوفة ؟ . حتماً لا كلمات الشجب والاستنكار العربية ولا المواقف المتواطئة الغربية".

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