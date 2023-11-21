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لبنان
بري بحث مع زواره في المستجدات الأمنية
Lebanon 24
21-11-2023
|
08:45
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى القرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين االمحتلة.
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وتابع رئيس المجلس الأوضاع العامة لا سيما الأمنية منها والمستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الذي قال بعد اللقاء :"أريد أن أبدأ بالإستنكار والتعزية، إستنكار الجريمة التي أصابت الجسم الصحافي اليوم والتي أدت الى إستشهاد الصحافيين فرح عمر وربيع معماري والمواطن حسين عقيل".
أضاف :"إن إستهداف الصحافيين الذين يقومون بمهامهم لتغطية الحدث وبمهامهم الى جانب أهلهم ودعم صمودهم في الجنوب ، إن هذا الموضوع غير مقبول إنسانيا، غير مقبول بأي معيار من معايير الضمير الانساني الذي للأسف كثر في العالم غائب عنهم وانا هنا أود ان اؤكد أن الحكومة ودولة رئيس الحكومة يقومون بكل جهد ديبلوماسي وسياسي وحيث يجب، لحماية أهل الجنوب ولتجنيب لبنان أي تداعيات سيئة عن الاحداث التي تحصل في المنطقة".
وتابع :" قمنا وتشرفنا بزيارة دولة الرئيس بري الذي كذلك يقوم بدور كبير وبدور أساسي ديبلوماسي وسياسي وعلى الارض من خلال أبنائه أهل الجنوب بالصمود بأرضهم من خلال الدور الكبير الذي يقوم به لحماية لبنان".
وختم :"وضعنا دولة الرئيس بري في الاجواء الأمنية في البلد عموما وخاصة في منطقة الجنوب وتداولنا بالاحداث التي حصلت مؤخرا واخذنا توجيهاته ونحن مستمرون في متابعة الاوضاع الامنية ومتابعة ملف النزوح وتأمين حاجات النازحين الذين نحن ودولة الرئيس بري نصر على بقائهم في الجنوب وعلى صمودهم في الجنوب لانهم هم صامدون والجنوب صامد".
وكان الرئيس بري قد إستقبل وزير الإعلام السابق جورج قرداحي.
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