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لبنان

المقاومة الإسلامية في لبنان تأخذ بثأر فرح وربيع

Lebanon 24
21-11-2023 | 08:52
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ردت المقاومة اللبنانية حزب الله" على القصف الإسرائيلي الذي طال تجمعاً للصحفيين جنوب لبنان.
 
وصدر عن المقاومة الإسلامية بيان جاء فيه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على قيام ‏العدو الصهيوني باستهداف الصحافيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري ‏وسائر الشهداء المدنيين، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 02:25 من  بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء 21-11-2023 قوة من "الجمع الحربي" التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أثناء ‏وجودها في منزل عند أطراف مستعمرة المنارة بصاروخين موجهين ما أدى إلى سقوط عناصرها ‏بين قتيل وجريح".
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وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء استشهدت مراسلة الميادين فرح عمر والمصور الذي يُرافقها ربيع المعماري في غارة إسرائيلية استهدفتهم في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان، حيث نعت قناة الميادين الزميلين اللذين ارتقيا بقصف إسرائيلي غادر جنوبي لبنان.
وكانت الشهيدة فرح عمر قد ظهرت في رسالتها الأخيرة ضمن تغطية مباشرة قبل نحو ساعة من الآن على شاشة الميادين، متحدثةً عن آخر التطورات في الجنوب.



بيان جديد 
وصدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: 
عماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‎02:30‏ من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-11-2023 موقع جل الدير ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة. ‏ ‏

المصدر: "رصد" لبنان 24
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