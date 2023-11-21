Advertisement

لبنان

مقطع فيديو مؤثر لفرح عمر قبل يومين من استشهادها.. هكذا تلقى والداها الخبر المفجع وهذه كلماتها الاخيرة لوالدتها

Lebanon 24
21-11-2023 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1132908-638361803156589182.PNG
Doc-P-1132908-638361803156589182.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر مقطع فيديو للشهيدة فرح عمر، مراسلة قناة "الميادين" وهي برفقة اهالي بلدة طيرحرفا قبل يومين من استشهادها.  
 
Advertisement
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:20 | 2023-11-21
04:25 | 2023-11-21
03:00 | 2023-11-21
10:37 | 2023-11-21
10:05 | 2023-11-21
10:00 | 2023-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24