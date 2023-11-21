مقطع فيديو مؤثر لفرح عمر قبل يومين من استشهادها.. هكذا تلقى والداها الخبر المفجع وهذه كلماتها الاخيرة لوالدتها

الشهيدة المراسلة فرح عمر مع اهل بلدة طيرحرفا قبل استشهادها بيومين pic.twitter.com/b4XMAOio0R
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 21, 2023
الشهيدة المراسلة فرح عمر مع اهل بلدة طيرحرفا قبل استشهادها بيومين pic.twitter.com/b4XMAOio0R
بالفيديو | هذه رسالة والد الشهيدة فرح عمر الى الإعلاميين عبر قناة المنار#الميادين pic.twitter.com/Aa62DPLu8K
— قناة المنار (@TVManar1) November 21, 2023
بالفيديو | هذه رسالة والد الشهيدة فرح عمر الى الإعلاميين عبر قناة المنار#الميادين pic.twitter.com/Aa62DPLu8K
والدة الصحافية الشهيدة #فرح_عمر : سيكون هناك ألف فرح pic.twitter.com/R2rEu2J2Q6
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 21, 2023
والدة الصحافية الشهيدة #فرح_عمر : سيكون هناك ألف فرح pic.twitter.com/R2rEu2J2Q6