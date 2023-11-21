مقطع فيديو مؤثر لفرح عمر قبل يومين من استشهادها.. هكذا تلقى والداها الخبر المفجع وهذه كلماتها الاخيرة لوالدتها

الشهيدة المراسلة فرح عمر مع اهل بلدة طيرحرفا قبل استشهادها بيومين pic.twitter.com/b4XMAOio0R — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 21, 2023

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واستشهدت فرح والمصور ربيع معماري والشاب حسين عقيل، بغارة اسرائيلية معادية استهدفت فريق عمل قناة "الميادين".

وفي مقابلة صحفية معه، قال والد فرح: "فرح ليست الاخيرة، عندما كنت اسمع بشهيد كنت افتخر واليوم انا افتخر بنفسي. الفرقة صعبة ولكن فرح مؤمنة بقضاء الله".

بالفيديو | هذه رسالة والد الشهيدة فرح عمر الى الإعلاميين عبر قناة المنار#الميادين pic.twitter.com/Aa62DPLu8K — قناة المنار (@TVManar1) November 21, 2023

كذلك استقبلت والدة فرح الخبر بالايمان بمشيئة الله، وقالت: "تحدثت معها صباحا وكانت بخير. والميادين ستبقي قوية. ولا يمكن أن اقول سوى الحمدالله، وهذه رغبتها". واضافت: "قالتلي رح نجيب لحمة ونشوي مع ربيع".