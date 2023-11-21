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لبنان

كلام محرف للسيد نصر الله.. والحزب يعلق ببيان رسمي

Lebanon 24
21-11-2023 | 09:37
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علّق حزب الله على كلام أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله الأخير حول أوضاع الجبهة جنوب لبنان وغزة.  
وقال الحزب في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله :‏ "نُشِرَ في بعض المواقع الإلكترونيّة ووسائل التواصل الاجتماعي كلامٌ ‏منسوبٌ إلى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدّث ‏فيه عن شؤون وأوضاع الجبهة في لبنان وغزّة".
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وأضاف "ما نُشر منسوباً إلى ‏سماحته غير دقيق بتاتاً ومُحرَّف بِشَكلٍ كبيرٍ ومُجتزأ من سياقه الطبيعي ‏بما يخلُّ بمضمونه، وبالتالي فلا يُمكن الاعتداد به على الإطلاق لا ‏باعتباره موقفاً أو تصريحاً ولا في سياق العرض والتحليل لما ورد فيه".


المصدر: "رصد" لبنان 24
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