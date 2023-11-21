كلام محرف للسيد نصر الله.. والحزب يعلق ببيان رسمي

علّق حزب الله على كلام أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله الأخير حول أوضاع الجبهة جنوب لبنان وغزة.

وقال الحزب في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله :‏ "نُشِرَ في بعض المواقع الإلكترونيّة ووسائل التواصل الاجتماعي كلامٌ ‏منسوبٌ إلى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدّث ‏فيه عن شؤون وأوضاع الجبهة في لبنان وغزّة".

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وأضاف "ما نُشر منسوباً إلى ‏سماحته غير دقيق بتاتاً ومُحرَّف بِشَكلٍ كبيرٍ ومُجتزأ من سياقه الطبيعي ‏بما يخلُّ بمضمونه، وبالتالي فلا يُمكن الاعتداد به على الإطلاق لا ‏باعتباره موقفاً أو تصريحاً ولا في سياق العرض والتحليل لما ورد فيه".





