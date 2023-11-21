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لبنان

"القوات": لضرورة التطبيق الفعلي للقرار 1701 الآن

Lebanon 24
21-11-2023 | 09:42
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

"تدين الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" الاستهداف الإسرائيلي المتواصل والمبرمج والمتعمّد للجسم الإعلامي وآخر مظاهره البشعة والمستنكرة والمرفوضة استشهاد مراسلة قناة "الميادين" الزميلة فرح عمر ومصورها ربيع المعماري، وتتقدّم الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بالتعازي من عائلتي فرح وربيع ومحطة الميادين والجسم الإعلامي في لبنان".
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وأضاف: "تشدِّد الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" على ضرورة التطبيق الفعلي للقرار 1701 الآن من أجل تجنيب لبنان واللبنانيين المزيد من الضحايا البريئة في ظل الاستهداف الإسرائيلي الدائم لجنوب لبنان، كما تشدِّد ان لا إمكانية لتوفير الحماية للبلد وأهله خارج الشرعيتين اللبنانية والدولية.
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