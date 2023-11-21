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لبنان

وفد من "التيار الوطني الحر" في بكركي

Lebanon 24
21-11-2023 | 10:37
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ومسؤول العلاقة بين "التيار" والمرجعيات الروحية غابي جبرايل.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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