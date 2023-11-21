وفد من "التيار الوطني الحر" في بكركي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ومسؤول العلاقة بين "التيار" والمرجعيات الروحية غابي جبرايل.

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