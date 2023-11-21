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لبنان

بوحبيب من بروكسل: لبنان يسعى جاهدا إلى تجنب الحرب

Lebanon 24
21-11-2023 | 10:42
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 أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، خلال اجتماعه بـ27 سفيرا من اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الاوروبي في بروكسل، أن "لبنان يسعى جاهدا إلى تجنب الحرب".

ودعا إلى "العمل سويا ومواجهة التحديات المشتركة لحل المشاكل"، متمنيا "أن تلعب دول الاتحاد الأوروبي دورا سياسيا بناء في النزاع الدائر في المنطقة"، وقال: "إن أحداث غزة لم تأت من فراغ، بل سببها رفض إسرائيل تطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة منذ عقود، لا سيما القرارات ١٩٤، ٢٤٢ و٣٣٨".
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وإذ أشار إلى أن "لبنان يسعى جاهدا إلى تجنب الحرب"، قال: "إن التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية من خلال استهداف المدنيين والصحافيين تغذي حال عدم الاستقرار التي قد تتدحرج إلى مواجهات شاملة".
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