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لبنان

الجيش يوقف شخصين في سعدنايل لإقدامهما على ترويج المخدرات

Lebanon 24
21-11-2023 | 10:48
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 صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 20/11/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة سعدنايل - البقاع المواطنين (ن.ح.) و(ع.م.) لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وحشيشة الكيف. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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