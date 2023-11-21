الجيش يوقف شخصين في سعدنايل لإقدامهما على ترويج المخدرات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 20/11/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة سعدنايل - البقاع المواطنين (ن.ح.) و(ع.م.) لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وحشيشة الكيف. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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