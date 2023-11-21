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لبنان

مسؤول أميركيّ يصف الوضع في جنوب لبنان بـ"الخطير للغاية"... هذا ما قاله

Lebanon 24
21-11-2023 | 11:01
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قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إنّ "الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية صعب وخطير للغاية".
 
 
وأضاف: "نعمل جاهدين لمنع إنتشار الحرب في غزة إلى لبنان".
 
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