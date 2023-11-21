قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إنّ "الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية صعب وخطير للغاية".

وأضاف: "نعمل جاهدين لمنع إنتشار الحرب في غزة إلى لبنان".