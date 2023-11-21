"صدمة وحزن"... هكذا علّق تيننتي على استشهاد الصحافيين في الجنوب

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علق الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي على استشهاد صحافيين لبنانيين اليوم في غارة إسرائيلية في الجنوب.وأشار تيننتي، ردا على سؤال لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، إلى أن "اليونيفيل شعرت بالصدمة والحزن لدى تلقيها خبر استهداف مجموعة من الصحافيين، بالقرب من طيرحرفا في جنوب لبنان"، وقال: "نتقدم بتعازينا لعائلات وأصدقاء الضحايا".واعتبر أن "الاستهداف المتعمد للصحافيين والمدنيين يعد انتهاكا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جرائم حرب".وأكد أن "اليونيفيل تواصل حث كل الأطراف على احترام سلامة الصحافيين والمدنيين وتجنب ضرب المناطق التي قد يتعرضون فيها للأذى أو القتل".