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لبنان

بعد إطلاق صواريخ "بركان"... هل اقتربت "المواجهة المباشرة" بين "الحزب" وإسرائيل؟

Lebanon 24
21-11-2023 | 11:30
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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت إنّ الهجوم الذي شنّه "حزب الله" أمس الاثنين، على مقر ‏قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية في ثكنة برانيت، ليس هجوما عشوائيا، وإنما دليل واضح على مدى قرب المواجهة العسكرية المباشرة وعالية الحدة بين إسرائيل و"الحزب".
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وأكدت الصحيفة أن الهجوم لم يتسبب في سقوط قتلى في الجانب الإسرائيلي، لكن حجم الدمار الذي لحق بقاعدة برانيت، نتيجة استهدافها بوابل من قذائف الهاون وصواريخ "بركان" التي أطلقها حزب الله، يُعبّر عن خطوة أخرى نحو الحرب المباشرة.

وتابعت: "صحيح أنه في هذه المرحلة لا يزال حزب الله يطلق النار على مسافة قصيرة داخل الأراضي الإسرائيلية، ولكن من أسبوع لآخر هناك المزيد من التصعيد، وحتى إذا أرادت إسرائيل الاستمرار في التركيز على هزيمة حماس في غزة، فقد تشتعل الجبهة الشمالية، مما سيضطر إسرائيل إلى تكثيف ردود الفعل في لبنان بشكل كبير".

وقالت "معاريف" إنه "لا يبدو أن هناك أي مؤشر على وقف التصعيد المستمر في الشمال، فإسرائيل تنظر إلى الحرب في غزة على أنها فرصة لاستعادة الردع ضد حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة في المنطقة، لكن عدوانية العمل الإسرائيلي والدمار الكامل الذي تشهده غزة يفاقم مخاطر التصعيد".

وخلصت الصحيفة إلى أن "إسرائيل ليست مهتمة حاليا بحرب في الشمال، ولا يزال حزب الله بعيدا عن استخدام قوته النارية في إطلاق الصواريخ إلى مديات أبعد من خط التماس".

وقالت: "لكن المشكلة هي أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن العملية في غزة قد تستمر لعدة أشهر، وفي ظل التصعيد المتزايد من أسبوع لآخر في الشمال، يبدو أن المواجهة المباشرة بين إسرائيل وحزب الله أمر لا مفر منه". (الجزيرة)
 
 
 

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