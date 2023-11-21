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لبنان

أحدث وميضاً... ما الذي أطلقته إسرائيل وانفجر في بلدة جنوبيّة؟

Lebanon 24
21-11-2023 | 11:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ صاروخاً إعتراضيّاً أطلقته القبة الحديديّة الإسرائيليّة، أحدث وميضاً فوق بلدة اللبونة، ومن ثم انفجر.
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