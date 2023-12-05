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لبنان

اعتذار عن خطأ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-12-2023 | 11:43
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ورد خطأ في "لبنان 24" بعد ظهر اليوم، خبر قديم يتعلق بترقيات ضباط  الجيش، فاقتضى الاعتذار.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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