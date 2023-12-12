في ذكرى استشهاد جبران تويني... هكذا علّق السياسيون

في الذكرى الـ18 لاغتيال الصحافي جبران تويني، كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على منصة "اكس": "جايه النهار. ذكرى استشهاد جبران تويني".

الى ذلك، علّق النائب سامي الجميل: "جرأتك وقسمك لم يذهبا سدى، بل أثمرا حرية ووحدة في قلوب جيل الاستقلال الثاني والأجيال التي لحقته. جبران تويني الصديق والمناضل ستبقى في قلوب الأحرار".

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بدوره، كتب الرئيس سعد الحريري: "ما احوجنا في هذه الايام الى التمسك بقسم جبران تويني ان نبقى موحدين، مسلمين ومسيحيين الى أبد الابدين، دفاعا عن لبنان العظيم. جبران تويني شهيدا".

من جهته، نشر النائب الياس حنكش تغريدة جاء فيها: "في هذا اليوم ومن ١٨ سنة أغتيل جبران تويني. اغتيل المثال الأعلى للشباب اللبناني، اغتيلت الشجاعة واغتيلت الوطنية. مستمرون بالنضال إلى أن ينهض لبنان مجدداً".

وكتب النائب راجي السعد: "يبقى جبران تويني الصوت الصارخ في برية هذا الوطن من أجل حرية لبنان وسيادته واستقلاله ووحدة أبنائه. لا نزال نفتقده بعد 18 عاماً ونحن لا نزال بعيدين عن بناء لبنان الذي حلم به واستشهد من أجله".

كما غرّد النائب سليم الصايغ: "اغتيال كل شهيد من شهداء انتفاضة الاستقلال في ما مضى، كان تمهيدا لاغتيال كل الوطن الآن. معالم الاغتيال الفردي قد تطمس وتختفي، ماذا عن معالم اغتيال الوطن؟ اغتيال الديموقراطية؟ اغتيال الجيش؟ نحن النواب الاحرار كما قالها جبران تويني نقول كلمتنا، من يلاقينا؟".