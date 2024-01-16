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اعلنت اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسطية واللجنة الأولمبية اللبنانية عن مشروع "البترون عاصمة الشراع في لبنان" الذي كان أطلقه الاتحاد اللبناني لليخوت بطلب من النادي اللبناني لليخوت، وقد اعترفت به اللجنة الأولمبية اللبنانية منذ اطلاقه في العام 2022، واكدت اللجنة الدولية لالعاب البحر المتوسطية تبنّيها التسميّة التي اطلقت على ساحل منطقة البترون وهو "البترون عاصمة الشراع في لبنان".ويضع هذا المشروع منطقة البترون على الخارطة الدولية ويعزز الحركة البحرية الرياضية والثقافية والسياحية في المنطقة المؤهلّة لاحتضان هذه النشاطات.وتلّقى رئيس الاتحاد اللبناني لليخوت الكومودور ربيع سالم اتصالا من الجانب الفرنسي ممثلا ببرنار برونو الذي طلب تنظيم حدث رياضي بحر - متوسطي ومما يعني بأن المنطقة ستكون مفتوحة أكثر على النشاطات الدولية، خصوصا أن الحركة بدأت خلال العام الماضي باستضافة زورقين شراعيين قدموا خصيصا لزيارة مدينة البترون ورسوا في مينائها وكانوا بضيافة النادي اللبناني لليخوت.