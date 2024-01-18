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لبنان

"ظالم متعسف وباطل".. حزب الله يدين قرار الولايات المتحدة الأميركية

Lebanon 24
18-01-2024 | 10:43
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دان "حزب الله" في بيان، "قرار الولايات المتحدة الأميركية إدراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب ‏الأميركية"، واعتبره "قرارا ظالما متعسفا وباطلا، وهو استكمال للعدوان الأميركي على اليمن ‏والمتواصل منذ سنوات عدة، وصولا الى الغارات الأخيرة".‏
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واشار "الحزب" الى أن "الولايات المتحدة الاميركية هي راعية الإرهاب الصهيوني والعدوان الاجرامي على غزة ‏وشعبها الصامد والمدافع عنه في كل المحافل والمؤسسات الدولية، وإنه لمن العجب أن ‏الولايات المتحدة تعتدي على اليمن العزيز وشعبه الشريف والمضحي ثم تقوم بتصنيف ‏المعتدى عليه على ما تسميه لوائح الارهاب التي تعكس ثقافتها الإجرامية وتسلطها ‏العدواني على العالم بأسره". ‏
 
وتابع البيان: "نعتقد أن هذ القرار لن ينال من عزيمة الشعب اليمني العظيم ودوره الفعال والمؤثر ‏لرفع الحصار عن قطاع غزة، بل سيزيده اصرارا على مواصلة أدائه المشرف حتى وقف حرب ‏الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته المحقة والعادلة".‏
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