"ظالم متعسف وباطل".. حزب الله يدين قرار الولايات المتحدة الأميركية

Advertisement

دان "حزب الله" في بيان، "قرار الولايات المتحدة الأميركية إدراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب ‏الأميركية"، واعتبره "قرارا ظالما متعسفا وباطلا، وهو استكمال للعدوان الأميركي على اليمن ‏والمتواصل منذ سنوات عدة، وصولا الى الغارات الأخيرة".‏واشار "الحزب" الى أن "الولايات المتحدة الاميركية هي راعية الإرهاب الصهيوني والعدوان الاجرامي على غزة ‏وشعبها الصامد والمدافع عنه في كل المحافل والمؤسسات الدولية، وإنه لمن العجب أن ‏الولايات المتحدة تعتدي على اليمن العزيز وشعبه الشريف والمضحي ثم تقوم بتصنيف ‏المعتدى عليه على ما تسميه لوائح الارهاب التي تعكس ثقافتها الإجرامية وتسلطها ‏العدواني على العالم بأسره". ‏وتابع البيان: "نعتقد أن هذ القرار لن ينال من عزيمة الشعب اليمني العظيم ودوره الفعال والمؤثر ‏لرفع الحصار عن قطاع غزة، بل سيزيده اصرارا على مواصلة أدائه المشرف حتى وقف حرب ‏الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته المحقة والعادلة".‏