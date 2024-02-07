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لبنان
أين أصبحت قروض مصرف الإسكان؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-02-2024
|
01:30
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في آب الماضي، أعلن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب موافقة "الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي" النهائية على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يُعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان.
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أما عن تاريخ البدء بمنح هذه القروض، فكان من المتوقع ان يتم ذلك في تشرين الأول أو تشرين الثاني الماضيين وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة مع الصندوق العربي، الا ان اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الأول والتصعيد اليومي والمتواصل الذي يشهده جنوب لبنان طغيا على كافة الأحداث السياسية والاقتصادية في لبنان.فأين أصبحت هذه القروض؟
المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أوضح عبر "لبنان 24" انه "بعد الموافقة النهائية من "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" للحصول على قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي سيبدأ صرفه من موازنة الصندوق العربي للعام 2024، لكون السنة المالية في دول الخليج تبدأ في 31 آذار 2024".
وأشار إلى ان "هذه الخطوة تأتي بعدما وافق الصندوق العربي على خطة عمل مصرف الإسكان بكل بنودها".
المصدر: لبنان 24
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