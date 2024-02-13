"القضاء الأعلى" نعى القاضي منصور: سعى دوماً الى إحقاق الحق

نعى مجلس القضاء الأعلى القاضي نادر محمد ياسين منصور، وقال في بيان:

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"بحزن وأسى بالغين، ينعى مجلس القضاء الأعلى القاضي نادر محمد ياسين منصور، الذي انتقل الى رحمته تعالى، يوم الاثنين الواقع فيه 12 شباط 2024.القاضي الراحل من مواليد برج البراجنة في 18 أيار 1977. دخل القضاء في 10/9/2004، وأمضى فيه حوالي عشرين عاما، شغل في خلالها مراكز قضائية متعددة، منها قاض منفرد ومستشار بالاستئناف، ليختم مسيرته القضائية محاميا عاما استئنافيا في جبل لبنان.وافته المنية، وهو في ريعان شبابه وعز عطائه. تميز خلال مسيرته القضائية بصفات ومزايا القاضي الصادق والمجتهد، الساعي دوما إلى إحقاق العدل وتأمين الحقوق، فكان مخلصا ومتفانيا في المهام التي أنيطت به، واكتسب بامتياز محبة زميلاته وزملائه، فضلا عن احترام وتقدير كل من تقاضى أمامه.إن مجلس القضاء الأعلى، يتقدم بالتعازي الحارة من زوجته القاضية أميره صبره، ومن عائلته الكريمة وذويه، ومن زملائه القضاة، ومن أقاربه ومعارفه، راجيا الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان".