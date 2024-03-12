قطار مسلسلات رمضان انطلق.. الأعمال اللبنانية صائمة عن الظهور

لأوّل مرة منذ عشرات السنوات، تفرض المسلسلات السورية، والسورية - اللبنانية المشتركة نفسها على الشاشات العربية بشكلٍ عام، واللبنانية بشكلٍ خاص، مع غياب أي عمل لبناني 100%.. هكذا ارتأت شركات الإنتاج اللبنانية، أن لا تخاطر بأي إنتاج لبناني، يخلو من المشاركة السورية، إذ يوعز العديد من المطلعين الأمر إلى حالة الجبهة الجنوبية، التي كانت تهدد استمرارية تصوير أي عمل من هذه الأعمال، وبالتالي قررت الشركات أن تؤجّل المشاريع اللبنانية، والتجأت لتسدّ النقص بالمشاريع السورية أو المشاريع المشتركة، حيث قامت القنوات بحجز مكان المسلسلات اللبنانية لبرامج المسابقات التي كانت تعرض قبل نشرة الأخبار، إذ تم نقلها إلى ما بعد الساعة 8. ويبقى بهذا السياق مسلسل "درجة درجة" اللبناني، كتابة مايا سعيد وإخراج مارك سلامة وإنتاج "روتانا" والذي يعرض على قناة lbc الفضائية، من دون عرضه على قناة محلية، العمل الوحيد الذي شذّ عن القاعدة، ويجمع كلاً من الممثل المصري أيمن قيسوني، وزوجته اللبنانية نسرين زريق، وطارق تميم وغيرهم؛ وللمفارقة فإن هذا العمل الكوميدي كان قد صوّر في الخريف الماضي، أي قبل اندلاع الحرب، ليكون آخر عمل لبناني صوّر منذ العام الماضي.

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الأعمال السورية تبسط سيطرتها

وعلى الشاشات اللبنانية والعربية، والمنصات الإلكترونية، 20 مسلسلا سيخوضون السباق الرمضانيّ، معظمهم أعمال اجتماعية وشامية، بحضور خجول جدًا للأعمال الكوميدية، بالاضافة إلى 4 أعمال مشتركة، وعمل فنتازيا واحد. وعلى الشاشات اللبنانية والعربية، والمنصات الإلكترونية، 20 مسلسلا سيخوضون السباق الرمضانيّ، معظمهم أعمال اجتماعية وشامية، بحضور خجول جدًا للأعمال الكوميدية، بالاضافة إلى 4 أعمال مشتركة، وعمل فنتازيا واحد.

في مقدمة الأعمال الإجتماعية التي تضم 10 مسلسلات، يأتي مسلسل "أولاد بديعة"، الذي حققت مقاطع الترويج الخاصة به انتشارًا واسعًا، حيث يعالج "مهنة الدباغة" بين الماضي والحاضر، والمشاكل التي تواجه الدباغين، من خلال قصة عارف الدباغ شيخ كار المهنة الذي يعلمها لأولاده، ويلتقي ببديعة، الإمرأة المسكينة التي يتزوجها، وتنجب له أولادًا سيتصارعون في ما بعد بين بعضهم لإثبات الذات والأصل والحصول على الحق.







"أولاد بديعة" هو من بطولة سلافة معمار، محمود نصر، سامر اسماعيل، يامن الحجلي، وإمارات رزق، إخراج رشا شربتجي، تأليف علي وجيه ويامن حجلي، ومن إنتاج شركة "بينتالينس".



ثاني هذه المسلسلات هو "تاج" الذي تدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي عن شخصية بطل الملاكمة تاج الدين الحمال(تيم حسن)، وصراعه مع "رياض بيك"(بسام كوسا) التاجر الدمشقي الذي يعمل لمصلحة الفرنسيين. ليكون هذا العمل مناسبة لجمع الممثلين بعد 14 سنة على عرض مسلسل زمن العار. وسينضم إلى العمل الفنانة فايا يونان، كفاح الخوص ونورا رحال. العمل من تأليف عمر أبو سعدة، إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة الصبّاح.





ثالث الأعمال الإجتماعية هو المسلسل السوري "الصديقات"، والذي تدور أحداثه حول 5 راقصات من فرقة استعراضية يقررن أن يعتزلن، ليجتمعن بعد 20 سنة حيث تظهر القصص المخبأة حول كل واحدة منهن.



العمل بطولة الممثلة صباح الجزائري، سوزان نجم الدين، صفاء سلطان، ديمة الجندي، و إمارات رزق. وهو من تأليف احمد السيد وجودت بيك، إخراج محمد رجب، ومن إنتاج شركة قبنض.





أما مسلسل "أغمض عينيك" رابع هذه الأعمال، تعود من خلاله السنديانة الدمشقية منى واصف بعد غياب دام لسنوات. يسرد المسلسل قصة طفل عمره 7 سنوات يعاني من طيف التوحد.

العمل من بطولة منى واصف، عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، فايز قزق، ووفاء موصللي. وهو من تأليف أحمد الملا، إخراج مؤمن الملا، وإنتاج شركة الأدهم.



والمسلسل الإجتماعي الخامس، هو المسلسل السوري "رماد الورد"، الذي تدور أحداثه حول قاض يتسلم من سيدة وشقيقها يمتلكان صفحة على تيك توك أدلة عن تورط شخص بجريمة، لتبدأ التحقيقات التي تتوصل إلى شبكات هدفها توريط الشباب والفتيات.

العمل من بطولة وائل رمضان، هيما اسماعيل، محمد حذاقي، عبير شمس الدين، وجيني اسبر.



ولقصص الخيانة حصة أساسية في رمضان، وهذا ما سيطرحه المسلسل السوري "ثمن الخيانة" الذي سيتكلم عن 3 عائلات تسودها قصص خيانة بين الزوجين، إلا أن الثمن الذي سيتم دفعه سيكون غاليا جدًا.

العمل من بطولة رنا الأبيض، سعد مينا، حمادة سليم، عامر علي، ودانا جبر.





وبجزئه الجديد، يستكمل مسلسل "كسر عظم" رحلته، بعد نجاح رائع حققه السنة الفائتة، مع انضمام ممثلين جددا إلى العمل، أمثال رشيد عساف، عبد المنعم عمايري، ومحمد الأحمد، وسط استكمال كل من فايز قزق وكرم شعراني أدوارهما من الجزء الأول.



وبالاضافة إلى هذه الأعمال، سيتم عرض مسلسلات كان قد تم تأجيل عرضها العام الفائت مثل مسلسل "مال القبان" الذي تدور أحداثه بسوق شعبي يمتلكه "نعمان" صاحب الميول الاحتيالية. كما تتكلم الأحداث عن أزمات الشعب السوري الإجتماعية، أضافة إلى مسلسل كانون الذي يطرح عدة قضايا بين الطبقتين الفقيرة والغنية.



وصولا إلى المسلسل الأخير ضمن فئة المسلسلات الإجتماعية يأتي مسلسل "وصايا الصبار" المكون من 17 حلقة، ويتكلم عن عائلتين من طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، يجمعهما ماضٍ سيء، ويلتقيان بعد عدة سنوات بناء على حدث معين سيحول حياتهم لفوضى.



3 أعمال شامية فقط

ولأول مرة أيضا، لم يكن الإنتاج الشامي كثيفا لهذا العام إذ اقتصرت الأعمال المنتجة على 3 فقط.



أول هذه الأعمال هو مسلسل "بيت أهلي"، الذي تدور أحداثه عام 1940، إبان الإحتلال الفرنسي لسوريا، وتحديدا في فترة مقتل عبدالرحمن الشهبندر، والذي هو أحد الزعماء الوطنيين، حيث تنطلق القصة من هناك والتي ستجمع أحداثا متنوعة بين الحب والغرائز والأطماع.



العمل من بطولة الممثل أيمن زيدان، صفاء سلطان، سلوم حداد، جيني أسبر، وصباح بركات.





ثاني الأعمال الشامية هو مسلسل "وشم"، الذي يطرح قصة طفل يهرب من والده ليعيش في البساتين.



أما المسلسل الأخير فهو "عزك يا شام" الذي يتكون من 15 حلقة، وكل حلقة ستطرح قصة معينة.

ولمحبي أعمال الفانتازيا، فإن مسلسل "العربجي" بجزئه الثاني سيكون حاضرا وبقوة، مع توقعات بأن يكون هذا الجزء أقوى من الجزء الأول، إذ إن فناني العمل هم نفسهم الذين شاركوا في الجزء الأول، وهذا ما يعطي أملا كبيرًا بنتائج استثنائية لهذا المسلسل، إذ سيعمل "عبدو العربجي" على الانتقام من حارة النشواتية الذين ظلموه بالجزء الأول.

العمل من بطولة باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري، وفارس ياغي.



أما المسلسلات الكوميدية فهي خجولة، إذ انها ستقتصر على 3 مسلسلات فقط، أولها المسلسل اللبناني "درجة درجة" أضف إلى المسلسل السوري "ما اختلفنا" الذي يأتي على غرار مسلسل بقعة ضوء، والمسلسل السوري "حبو بعض" الذي أيضا سيعتمد على اللوحات الكوميدية المنفصلة.



النكهة اللبنانية الرمضانية

وفي إثبات للوجود، ستطرح خلال السّباق الرمضاني 4 أعمال مشتركة لبنانية - سورية.



أول هذه الأعمال هو مسلسل "2024"، بطولة نادين نجيم ومحمد الأحمد، الذي سيتكلم عن قصة النقيب سما عقل التي سيكون أمامها مهمة جديدة لتنفيذها، حيث يأتي هذا العمل استكمالا لمسلسل 2020 إنما بقصة مختلفة. أما مسلسل "أغمض عينيك" رابع هذه الأعمال، تعود من خلاله السنديانة الدمشقية منى واصف بعد غياب دام لسنوات. يسرد المسلسل قصة طفل عمره 7 سنوات يعاني من طيف التوحد.العمل من بطولة منى واصف، عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، فايز قزق، ووفاء موصللي. وهو من تأليف أحمد الملا، إخراج مؤمن الملا، وإنتاج شركة الأدهم.والمسلسل الإجتماعي الخامس، هو المسلسل السوري "رماد الورد"، الذي تدور أحداثه حول قاض يتسلم من سيدة وشقيقها يمتلكان صفحة على تيك توك أدلة عن تورط شخص بجريمة، لتبدأ التحقيقات التي تتوصل إلى شبكات هدفها توريط الشباب والفتيات.العمل من بطولة وائل رمضان، هيما اسماعيل، محمد حذاقي، عبير شمس الدين، وجيني اسبر.ولقصص الخيانة حصة أساسية في رمضان، وهذا ما سيطرحه المسلسل السوري "ثمن الخيانة" الذي سيتكلم عن 3 عائلات تسودها قصص خيانة بين الزوجين، إلا أن الثمن الذي سيتم دفعه سيكون غاليا جدًا.العمل من بطولة رنا الأبيض، سعد مينا، حمادة سليم، عامر علي، ودانا جبر.وبجزئه الجديد، يستكمل مسلسل "كسر عظم" رحلته، بعد نجاح رائع حققه السنة الفائتة، مع انضمام ممثلين جددا إلى العمل، أمثال رشيد عساف، عبد المنعم عمايري، ومحمد الأحمد، وسط استكمال كل من فايز قزق وكرم شعراني أدوارهما من الجزء الأول.وبالاضافة إلى هذه الأعمال، سيتم عرض مسلسلات كان قد تم تأجيل عرضها العام الفائت مثل مسلسل "مال القبان" الذي تدور أحداثه بسوق شعبي يمتلكه "نعمان" صاحب الميول الاحتيالية. كما تتكلم الأحداث عن أزمات الشعب السوري الإجتماعية، أضافة إلى مسلسل كانون الذي يطرح عدة قضايا بين الطبقتين الفقيرة والغنية.وصولا إلى المسلسل الأخير ضمن فئة المسلسلات الإجتماعية يأتي مسلسل "وصايا الصبار" المكون من 17 حلقة، ويتكلم عن عائلتين من طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، يجمعهما ماضٍ سيء، ويلتقيان بعد عدة سنوات بناء على حدث معين سيحول حياتهم لفوضى.ولأول مرة أيضا، لم يكن الإنتاج الشامي كثيفا لهذا العام إذ اقتصرت الأعمال المنتجة على 3 فقط.أول هذه الأعمال هو مسلسل "بيت أهلي"، الذي تدور أحداثه عام 1940، إبان الإحتلال الفرنسي لسوريا، وتحديدا في فترة مقتل عبدالرحمن الشهبندر، والذي هو أحد الزعماء الوطنيين، حيث تنطلق القصة من هناك والتي ستجمع أحداثا متنوعة بين الحب والغرائز والأطماع.العمل من بطولة الممثل أيمن زيدان، صفاء سلطان، سلوم حداد، جيني أسبر، وصباح بركات.ثاني الأعمال الشامية هو مسلسل "وشم"، الذي يطرح قصة طفل يهرب من والده ليعيش في البساتين.أما المسلسل الأخير فهو "عزك يا شام" الذي يتكون من 15 حلقة، وكل حلقة ستطرح قصة معينة.ولمحبي أعمال الفانتازيا، فإن مسلسل "العربجي" بجزئه الثاني سيكون حاضرا وبقوة، مع توقعات بأن يكون هذا الجزء أقوى من الجزء الأول، إذ إن فناني العمل هم نفسهم الذين شاركوا في الجزء الأول، وهذا ما يعطي أملا كبيرًا بنتائج استثنائية لهذا المسلسل، إذ سيعمل "عبدو العربجي" على الانتقام من حارة النشواتية الذين ظلموه بالجزء الأول.العمل من بطولة باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري، وفارس ياغي.أما المسلسلات الكوميدية فهي خجولة، إذ انها ستقتصر على 3 مسلسلات فقط، أولها المسلسل اللبناني "درجة درجة" أضف إلى المسلسل السوري "ما اختلفنا" الذي يأتي على غرار مسلسل بقعة ضوء، والمسلسل السوري "حبو بعض" الذي أيضا سيعتمد على اللوحات الكوميدية المنفصلة.وفي إثبات للوجود، ستطرح خلال السّباق الرمضاني 4 أعمال مشتركة لبنانية - سورية.أول هذه الأعمال هو مسلسل "2024"، بطولة نادين نجيم ومحمد الأحمد، الذي سيتكلم عن قصة النقيب سما عقل التي سيكون أمامها مهمة جديدة لتنفيذها، حيث يأتي هذا العمل استكمالا لمسلسل 2020 إنما بقصة مختلفة.

وإلى جانب نجيم والأحمد يشاركهما البطولة كل من كارمن لبس، رفيق علي أحمد، وطوني عيسى.





من جهته، سيكون مسلسل "نقطة انتهى" التعاون الثاني بين المخرج محمد عبد العزيز وعابد فهد بعد مسلسل النار بالنار. وسيشارك ببطولة المسلسل الممثل عادل كرم، أنس طبارة، وندى ابو فرحات، و هو من إنتاج شركة الصباح.



أما ثالث المسلسلات المشتركة، فهو مسلسل "نظرة حب" الذي سيجمع باسل خياط وكارمن بصيبص، إلى جانب طلال مارديني، هبة نور، وجفرا يونس.



وصولا إلى العمل المشترك الأخير لهذا العام وهو مسلسل "ع أمل" والذي سيتناول العديد من المواضيع الحساسة.

والعمل من بطولة الممثلة ماغي بو غصن، مهيار خضور، عمار شلق، وبديع أبو شقرا، ومن إنتاج إيغل فيلمز.