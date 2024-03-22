القبض على جواسيس في الرشيدية: ولدان من الجنسية السورية يتجولان منذ فترة في شوارع المخيم يبيعان اكياس المحارم تم توقيفهما وهما يزرعان اجهزة تجسس
بعد التحقيق اعترفا ان المشغّل من منطقة المعشوق في صور طلب تنفيذ هذه المهمة وعدة مهمات اخرى#ترحيل_النازحين_السوريين#لبنان_للبنانيين pic.twitter.com/6OeKlDz828
— الحملة الوطنية لمواجهة التوطين السوري (@961dotcom) March 22, 2024
القبض على جواسيس في الرشيدية: ولدان من الجنسية السورية يتجولان منذ فترة في شوارع المخيم يبيعان اكياس المحارم تم توقيفهما وهما يزرعان اجهزة تجسس
بعد التحقيق اعترفا ان المشغّل من منطقة المعشوق في صور طلب تنفيذ هذه المهمة وعدة مهمات اخرى#ترحيل_النازحين_السوريين#لبنان_للبنانيين pic.twitter.com/6OeKlDz828
*🔴لبنان: مراسل الميادين: استخبارات الجيش أوقفت 3 أشخاص خارج مخيم الرشيدية على علاقة بالشبكة الضالعة باغتيال القيادي هادي مصطفى*
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*🔴لبنان: مراسل الميادين: أحد العناصر الأساسيين بالشبكة هو لبناني وسوريين 2 أوقفوا في مداهمات ليل أمس في مدينة صور pic.twitter.com/qHKRZ05wOc
— Hamza 1975 (@Hamza1975545709) March 22, 2024
*🔴لبنان: مراسل الميادين: استخبارات الجيش أوقفت 3 أشخاص خارج مخيم الرشيدية على علاقة بالشبكة الضالعة باغتيال القيادي هادي مصطفى*
🔽🔽🔽
*🔴لبنان: مراسل الميادين: أحد العناصر الأساسيين بالشبكة هو لبناني وسوريين 2 أوقفوا في مداهمات ليل أمس في مدينة صور pic.twitter.com/qHKRZ05wOc