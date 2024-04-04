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لبنان

خطاب نصرالله في يوم القدس... تفاصيل المرحلة المقبلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-04-2024 | 01:15
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من الواضح ان الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله تجنّب الحديث في الوضع السياسي الداخلي والاقليمي وتفاصيله في الايام الماضية، وهذا ظهر خلال كلمته الدينية قبل ايام وخطابه العام امس الذي لم يتحدث فيه بأي جديد.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن نصرالله سيتناول كل التفاصيل السياسية والميدانية خلال خطابه في مناسبة "يوم القدس العالمي" الجمعة، وسيركز خلال الخطاب على الواقع الميداني جنوب لبنان وسيجيب على تفاصيل مرتبطة بأهمية الجبهة جنوب لبنان.
وقالت المصادر ان نصرالله سيكون له حديث تفصيلي في التطورات الاقليمية وسيضع معادلات مرتبطة بالتصعيد الاسرائيلي وتخطي قواعد الاشتباك التي تعتمده تل ابيب بإستمرار.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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