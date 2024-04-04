22
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خطاب نصرالله في يوم القدس... تفاصيل المرحلة المقبلة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-04-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
من الواضح ان الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله تجنّب الحديث في الوضع السياسي الداخلي والاقليمي وتفاصيله في الايام الماضية، وهذا ظهر خلال كلمته الدينية قبل ايام وخطابه العام امس الذي لم يتحدث فيه بأي جديد.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن نصرالله سيتناول كل التفاصيل السياسية والميدانية خلال خطابه في مناسبة "يوم القدس العالمي" الجمعة، وسيركز خلال الخطاب على الواقع الميداني جنوب لبنان وسيجيب على تفاصيل مرتبطة بأهمية الجبهة جنوب لبنان.
وقالت المصادر ان نصرالله سيكون له حديث تفصيلي في التطورات الاقليمية وسيضع معادلات مرتبطة بالتصعيد الاسرائيلي وتخطي قواعد الاشتباك التي تعتمده تل ابيب بإستمرار.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لنصرالله على الجبهة في جنوب لبنان.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورة لنصرالله على الجبهة في جنوب لبنان.. شاهدوها!
11:21 | 2024-04-03
03/04/2024 11:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات تحملُ رسالة تحذيرية لبيروت.. تقريرٌ يكشف تفاصيلها
Lebanon 24
إنفجارات تحملُ رسالة تحذيرية لبيروت.. تقريرٌ يكشف تفاصيلها
11:00 | 2024-04-03
03/04/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جميعهم رحلوا وبقيَ نصرالله.. "صورة غير عادية" تناقشها إسرائيل!
Lebanon 24
جميعهم رحلوا وبقيَ نصرالله.. "صورة غير عادية" تناقشها إسرائيل!
14:00 | 2024-04-03
03/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل وصلت إلى عمق لبنان.. تقريرٌ يعلن ما تسعى إليه
Lebanon 24
إسرائيل وصلت إلى عمق لبنان.. تقريرٌ يعلن ما تسعى إليه
14:30 | 2024-04-03
03/04/2024 02:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
من شركة "تاتش".. بيانٌ عاجل إلى المستخدمين
Lebanon 24
من شركة "تاتش".. بيانٌ عاجل إلى المستخدمين
15:40 | 2024-04-03
03/04/2024 03:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
07:55 | 2024-04-04
ميقاتي اجتمع مع السفراء المعتمدين في لبنان والمنظمات الدولية.. واستقبل سفيرة قبرص
07:50 | 2024-04-04
جلسة لمجلس الوزراء في السرايا.. ميقاتي: انتخاب رئيس للجمهورية في أولويات خياراتنا التي تعزز الثقة بلبنان
07:01 | 2024-04-04
خبر مهمّ وعاجل يتعلّق بامتحانات الشهادة المتوسطة.. إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
08:45 | 2024-04-04
بشرى للدفاع المدني: مشكلة الرواتب حلّت
08:36 | 2024-04-04
مودعون يعتصمون أمام "المركزي": لإيفاء الودائع مع تعويض الخسائر
08:34 | 2024-04-04
نائب يكشف.. كميات من الارز والقمح غير مطابقة للمواصفات!
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
04/04/2024 15:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
04/04/2024 15:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
04/04/2024 15:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24