نائب يكشف: "ما يهمه هو موقعه"

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قال نائب أمام زواره، إنّه لا يُمكن الوثوق برئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل، لأنّه من جهّة يُهاجم "الثنائيّ الشيعيّ" ويتّهمه بالتعطيل، ويتواصل مع المعارضة المسيحيّة للخروج بوثيقة تُحمّل "حزب الله" وحركة "أمل" مسؤوليّة الفراغ، ومن جهّة ثانيّة، يتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ويُحاول التقارب منه، علماً أنّ ما يجمعهما ليس كثيراً، وخصوصاً على صعيد الملف الرئاسيّ.وأشار النائب إلى أنّ كلّ ما يهمّ باسيل هو ضمان موقعه السياسيّ في المرحلة المُقبلة، فإذا وجد أنّ مصالحه تتأمّن مع المعارضة يمشي معها، أمّا إذا نجحت إتّصالاته ببرّي، فسيترك المعارضة على الفور، وسيسير مع "الثنائيّ الشيعيّ" من جديد.