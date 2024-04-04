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لبنان

دُمر بالكامل.. غارة إسرائيلية فجرا على منزل في كفركلا

Lebanon 24
04-04-2024 | 03:37
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نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس غارة استهدفت منزلا في كفركلا جنوب لبنان.

وصباحا أظهرت صورة حصل عليها "لبنان 24" حجم الأضرار الذي لحق بالمنزل المُستهدف حيث دُمر بالكامل.

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