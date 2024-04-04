حمية تناول وسفير قطر آخر المستجدات

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في زيارة تعارفية، حيث جرى استعراض لأخر المستجدات والتطورات الحاصلة على صعيد لبنان والمنطقة، كما تم البحث في تعزيز نمو العلاقات بين البلدين، لاسيما في القطاعات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل.

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