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لبنان

طقس مستقر حتى هذا التاريخ!

Lebanon 24
04-04-2024 | 04:08
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا، مترافقة برياح ناشطة خصوصا شمال البلاد، ليل الجمعة/السبت.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: ينحسر تأثير الكتل الهوائية الحارة نسبيا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  تدريجيا بعد ظهر اليوم الخميس حيث تعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية ويتقلب الطقس اعتبارا من ليل الجمعة ، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان يوم الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا جنوب غرب تركيا والذي يقترب تدريجيا ويشتد تأثيره اعتبارا من ظهر يوم الأثنين المقبل حيث تهطل  الأمطار بغزارة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة. 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23 وفي زحلة بين 9 و22 درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، بينما تبقى مرتفعة نسبيا على الجبال وفي الداخل، وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة مما تؤدي إلى تشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا مترافقة برياح ناشطة بخاصة شمال البلاد ليل الجمعة/السبت.
السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة  أحيانا.
الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من فجر الاثنين مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.
-الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من  8 الى 22 درجة.
-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
-الانقشاع: سيء اجمالا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 75 و95%.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
-الضغط الجوي: 671 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,21.
-ساعة غروب الشمس: 19,01.
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