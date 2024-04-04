جلسة لمجلس الوزراء في السرايا فور اكتمال النصاب

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علم "لبنان 24" انه من المقرر ان تنعقد جلسة مجلس الوزراء في السرايا بعد قليل فور اكتمال النصاب.وعلى جدول اعمال الجلسة 21 بنداً، ابرزها إقرار الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، وفقاً لما اتفقت عليه لجنة المؤشر، وعرض وزارة التنمية الادارية لمشروع ضبط الدوام في الادارات العامة، وتعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل. الى جانب اتفاقيات قروض وقبول هِبات ونقل اعتمادات للادارات العامة وتوقيع مراسيم نيابة عن رئيس الجمهورية.