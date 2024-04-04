العلامة ياسين: الاعتداء على القنصلية الايرانية شكل صفعة لكل القوانين الدولية

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هنأ رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان، اللبنانيين بعيد الفصح المجيد، متمنيا أن "يتعظ من يدعون الوطنية بمعانيه والعمل لإخراج لبنان من ازماته".اضاف: "إن الفتنة التي يسوق لها مدعو السيادة واتباع السفارات لن تخرج إلى الحياة، لان الشعب اللبناني هو من اتخذ خيار المقاومة التي تحمي كل المكونات في هذا الوطن ولولاها لكان لبنان عبارة عن مستوطنات للصهاينة والعملاء".أضاف: "إننا نتوجه للجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا ولمحور المقاومة ولكل الاحرار بواجب العزاء بشهداء الاعتداء على القنصلية الايرانية في سوريا والذي شكل صفعة لكل القوانين والهيئات الدولية مستهدفا قادة كانت لهم بصمة كبيرة في حماية المنطقة من المشروع الصهيواميركي بذراعيه التكفيرية والصهيونية".وتابع العلامة ياسين: "إن محور المقاومة يملك قاعدة تؤكد أن اغتيال القادة يجعل الشعوب اكثر اصرارا على المواجهة واشد بأسا في المقاومة واقرب إلى النصر، ولن يوقف أي اغتيال مهما كان كبيرا مواجهتها لارهاب المشروع الصهيواميركي الارهابي".اضاف: "إن المجزرة التي شهدها مجمع الشفاء الطبي في غزة والمجازر التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية لن تلغي القضية الفلسطينية بكل حقوق شعبها والشعب الفلسطيني ومقاومته ومحور المقاومة سينتصرون لان الدعم الغربي والتسهيلات العربية للارهاب الصهيوني سينقلب على اصحابه وسيغير تلك الأنظمة".وختم العلامة ياسين، مستغربا من "اهمية تقارير المنظمات الانسانية الدولية عن ارهاب اسرائيل الوحشي في قطاع غزة، وهذه التقارير التي لا يقرأها سوى قادة الأنظمة العربية والاسلامية، والتي تترافق مع زيادة الدعم الغربي والاميركي للكيان الصهيوني بالمزيد من الآت التفجير والقتل".