ملتقى التأثير المدني: "حلف موضوعي" بين اسوِدادٍ وأمَل!

دوّن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "في الأُفقِ اسوِدادٌ غير مسبوق. ترهيب القوى الحرة يتصاعد. تعميم معادلة انتهاء الصيغة والميثاق يتفاقم. ثمة حلف موضوعي بين إنهاء التَركيبة وتسويق المؤتمر التأسيسي. هنا يمسي لبنان في غير هوية مواطنته الحاضنة للتنوع في ميثاقية حضارية".

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وأضاف الملتقى: "أن في الأفق أمل غير مسبوقٍ أيضا. مبادرات بناءة هادئة هادفة صامتة تزعج ذاك الضجيج الانتحاري. إنه زمن الحكمة إذ هو لبنان الرسالة يحيا من جينات تأسيسية في الحرية والأُخوّة وبناء السلام. حمى الله لبنان واللبنانيين".