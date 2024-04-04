بعد اختطافه في هايتي على يد رئيس عصابة.. الافراج عن اليوتيوبر اللبناني الأصل

تمّ الإفراج عن اليوتيوبر اللبناني الأميركي الشهير إديسون معلوف، الذي تعرّض للخطف في 14 آذار الماضي، في صحراء هايتي المضطربة أمنياً، على يد رئيس عصابة "ماوزو 400" لانمو سانجو، المطلوب من الـFBI بينما كان يحاول إجراء مقابلة مع زعيم عصابة أخرى يُدعى جيمي سيريسيه المعروف بإسم "باربكيو".

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واليوتيوبر معلوف هو من بلدة كفرقطره في الشوف، ومعروف على الانترنت باسم "YourFellowArab أو Arab"، كما هو معروف بشغفه وبحثه عن السبق، واكتسب شهرته من خلال متابعة أخبار العصابات عبر العالم، وقد سافر من منزله في أتلانتا لإجراء مقابلة مع زعيم العصابة في 14 آذار قبل أن يُختطف مع زميله الهايتي ساكرا شون.

وقد رافقت عملية الإفراج عن إديسون، إشكالات أخّرت انتقاله إلى منزله في أتلانتنا الأميركية، بعدما أفرجت العصابة عنه أمام فندق في هايتي، حيث بات بحماية أحد رجال الأعمال اللبنانيين قبل أن تتسلمه السفارة الأميركية وينتقل جواً إلى جمهورية الدومينيكان، ومنها بواسطة طائرة إلى مطار ميامي فأتلانتا، التي وصلها عند الساعة السابعة صباح اليوم الخميس بتوقيت بيروت، وذلك بحسب المعلومات التي حصلت عليها "القدس العربي".



وفي أول تعليق بعد الإفراج عنه قبل حدوث إشكال جديد، كتب إديسون معلوف تعليقاً باللغة الإنكليزية على حسابه على منصة "إكس" جاء فيه: "تم اختطافي فقط من أجل لون بشرتي. تم اختطافي لكوني أبيض. لا أستطيع إعطاء المزيد من التفاصيل حتى أعود إلى المنزل".



وأضاف: "عندما يتم اختطافك وسط صحراء هايتي على بُعد 60 دقيقة من أي حضارة في كوخ خرساني محاط بالأسلاك الشائكة، فإنك لا تصلّي لعلم قوس قزح، بل تصلي لله".