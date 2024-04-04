بالأرقام... هذا ما سجّلته حركة المطار في الفصل الأول من 2024

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اتسمت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الفصل الأول من العام الجاري 2024 بتراجع عدد الركاب المستخدمين لهذا المرفق الحيوي الهام بنسبة 7 بالمئة عما كانت عليه في الفصل الأول من العام الماضي 2023,هذا بالإضافة الى انخفاض في عدد الرحلات الجوية من لبنان واليه بحوالي 12 بالمئة.وكان الشهر الثالث من العام 2024 سجل تراجعاً في أعداد الركاب عبر المطار بنسبة 12,5 بالمئة وبلغ 408 آلاف و 625 راكباً مقابل 466 ألفاً و 956 راكباً في آذار 2023.اذ تراجع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 8,45 بالمئة في آذار وبلغ 214 ألفاً و 951 راكباً،كما تراجع عدد الركاب المغادرين بنسبة 16,47 بالمئة وسجل 193 ألفاً و 473 راكباً، وأيضاً سجل تراجع الرحلات الجوية بنسبة 10,67 بالمئة.وقد توزعت حركة المطار خلال الفصل الأول من العام 2024 على الشكل التالي:المسافرون: بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ مطلع العام 2024 وحتى نهاية شهر آذار،مليون و 272 ألفاً و 625 راكباً(مقابل مليون و 368 ألفاً و 373 راكباً في الفصل الأول من 2023 اي بتراجع نسبته 7 بالمئة),فقد تراجع عدد الوافدين الى لبنان بحوالي 4 بالمئة وبلغ 620 ألفاً و 348 راكباً،كما تراجع عدد الركاب المغادرين بنسبة 9,6 بالمئة وسجل 651 ألفاً و943 راكباً، اما التراجع الأكبر فكان في عدد ركاب الترانزيت الذي انخفض بنسبة 72 بالمئة واقتصر على 334 راكباً.