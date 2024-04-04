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لبنان

قد يؤدي إلى الانتحار... نائب يتقدّم باقتراح لتنظيم لعب الميسر عبر الانترنت

Lebanon 24
04-04-2024 | 05:24
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ادلى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى اليوم بالتصريح التالي: "بعد انتشار لعب الميسر الالكتروني عبر الانترنت بشكل واسع الى درجة الادمان، وما يسببه من ضرر جراء ذلك كخسائر مادية تصل الى خراب البيوت والانتحار احيانا، كل ذلك نتيجة سهولة اللعب عبر الكومبيوتر او الهاتف الذكي والتلاعب بأموال الناس من قبل شركات تقوم على الغش والخداع".
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اضاف: "يجري كل ذلك بطريقة غير شرعية ودون حسيب او رقيب لتصبح خطرا كبيرا على مجتمعنا، فكان لا بد من وضع اقتراح قانون ينظم هذا الامر، اذ ان هناك استحالة  لمنصة بالمطلق نتيجة التقنيات المعمول بها عالميا".

وتابع: "تقدمنا بهذا الاقتراح اليوم، آملين درسه من اللجان النيابية المختصة ثم الهيئة العامة في اقرب وقت، وذلك لاهمية الموضوع ولايقاف الضرر الناتج عن هذه الآفة الفتاكة".
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