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لبنان

في صيدا... حجز 60 دراجة نارية مخالفة

Lebanon 24
04-04-2024 | 05:52
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تستمر مفرزة سير صيدا بحجز الدراجات النارية المخالفة في صيدا بإشراف قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد الأمير ماجد الأيوبي. 

 وفي هذا الإطار حجزت قوى الأمن الداخلي وفصيلة السير في صيدا أكثر من 60 دراجة نارية في السوق التجاري داخل  شارعي المطران سليم غزال والشاكرية ، حيث زحمة المتسوقين وذكرت  بـ" ضرورة التزام شروط السلامة العامة وقوانين السير".
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وتتواصل الحملة خلال ليالي شهر رمضان المبارك وعلى أبواب عيد الفطر المبارك.

وأكد العميد الأيوبي " أن لا تهاون في إتخاذ الإجراءات الأمنية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي بحق المخالفين".
المصدر: الوطنية للإعلام
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