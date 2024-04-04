بطاقة TOUCH VISA FRESH لعناصر الجيش: ابتكار جديد في عالم البطاقات

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أعلنت شركة "تاتش" في بيان أنه "بعد النجاح الذي حظيت به بطاقة touch Visa Fresh، تعاونت شركة touch مع الجيش وشركة Visa، لتقديم بطاقة touch Visa Fresh المدفوعة مسبقًا المخصصة لأفراد الجيش الذين يحملون خط الهاتف المحمول بالخدمة.ولفت البيان إلى أن "عناصر الجيش سيحصلون على البطاقة بسعر مميّز بالإضافة إلى منحهم هدية ترحيبية بقيمة مضاعفة أي 2 جيغابايت. ستوفّر هذه البطاقة تنوعاً في الدفع حيث سيتمكن حاملها من استخدامها ليس فقط للقيام بعمليات شرائية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) المحلية والعالمية بل للشراء عبر الإنترنت (Online) بالإضافة للسحوبات النقدية عبر الصرّاف الآلي (ATM) محلياً وعالمياً".وأثنت قيادة الجيش، بحسب البيان، على "الجهود المبذولة لتقديم عرض مخصص لعناصر الجيش"، وعبّرت عن شكرها لشركتي Visa وtouch على هذه المبادرة، كما تمنت النجاح والتألق لهذا البرنامج.أمّا رئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة touch المهندس الدكتور سالم عيتاني، فأكد أن "هذا الابتكار يتماشى مع رؤية الشركة بشكل مثالي قائلاً :"إنّنا ملتزمون في شركة touch بالمضي قدماً بمسيرتنا نحو التطور الرقمي ولاسيما أن زبائننا هم في صلب أولوياتنا. فمن خلال تطوير بطاقة touch Visa المدفوعة سلفاً المخصصة لعناصر الجيش، نتقدم خطوة أخرى إلى الأمام في رحلتنا هذه عبر تزويدهم بوسيلة دفع مريحة وآمنة تمنحهم مكافآت مميّزة بالإضافة الى حصولهم على البطاقة بسعر مميّز ونحن على ثقة بأنَها ستكون إضافة قيَمة إلى محفظتهم".أضاف: "كلنا ثقة أن هذه البطاقة ستغيّر قواعد اللعبة في السوق اللبناني حيث أنّنا نفتح عالماً من الإمكانات لزبائننا من خلال الجمع بين تجربة رقمية سلسة ومكافآت ملموسة، وبالتالي ستعود كل عملية شرائية بمكافأة مادية لحامل البطاقة وتوفر له تجربة مميزة في هذا المجال".وقال نائب رئيس شركة Visa في منطقة المشرق ماريو مكاري، تعليقاً على هذا التعاون: "إنّ إطلاق بطاقة touch Visa Fresh لأفراد الجيش هو مثال ملموس على تطوير الشراكات الاستراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين لجلب أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات إلى السوق". كما لفت إلى أن " بطاقة touch Visa Fresh لأفراد الجيش اللبناني هي أكثر من مجرد وسيلة دفع. إنّها رمز لالتزامنا الثابت لخدمة أولئك الذين يخدمون وطننا. نحن فخورون بالتعاون مع الجيش اللبناني وVisa لتقديم هذا المنتج المبتكر"إلى الحياة".ختم البيان: "يمثل تقديم بطاقة touch Visa Fresh لأعضاء الجيش خطوة هامة إلى الأمام في توفير حلول دفع مبتكرة وآمنة ومريحة. وستكون هذه البطاقة، بفوائدها ومميزاتها الفريدة، بمثابة إضافة قيّمة للأدوات المالية المتاحة لمستخدميها".