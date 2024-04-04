إضاءة مزار سيدة لبنان - حاريصا باللون الأزرق في "اليوم العالمي للتوحد"

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أقامت جمعية "الأهل لدعم التوحّد" Autism Awareness Association، قداسها السنوي في كنيسة سيدة لورد في مزار سيدة لبنان - حاريصا ، لمناسبة "اليوم العالمي للتوحّد"، بمشاركة أعضاء الجمعية وبعض عائلات الأطفال المصابين بالتوحّد والأصدقاء.ترأس القداس الأب خليل علوان الذي نوّه في عظته بجهود الجمعية ودعا إلى"دمج الأولاد المصابين بالتوحّد في المؤسسات التربوية، ولاحقا في أماكن العمل وفقا لقدراتهم" .ثم تحدثت رئيسة الجمعية غادة حايك مخول وقالت: "جئنا اليوم إلى مزار العذراء المبارك، لأننا ندرك أن صلاتنا ستكون مسموعة أكثر في هذا المكان المقدس. الطريق صعبة وليست سهلة على الإطلاق، وتتطلب الكثير من التضحيات، ولكننا مدركون في كل لحظة من حياتنا وخصوصا في الأوقات الصعبة ولحظات الضعف التي تواجهنا ،أننا نعتمد على أمّنا العذراء التي تمنحنا القوة والقدرة على متابعة الطريق، كما نتمنى زيادة التقبل والدمج في المجتمع "، شاكرة للقيّمين على المزار "استقبالهم للجمعية واهتمامهم بقضية المصابين بالتوحد".بعد القداس، تمت إضاءة المزار باللون الأزرق.