الحاج حسن: معنيون بمنع العدو من الإنتصار لأنه سيعيد تهديد أرضنا

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن في الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد "على طريق القدس" علي محمد بكة في حسينية بلدة بنعفول، أن "الإغتيالات والقتل والتدمير والتهديد لن يؤثروا على قرارنا بدعم المقاومة في غزة وإسنادها".

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وقال: "نحن معنيون كلبنانيين بقضايا أمتنا وتداعيات الحرب على غزة وبمنع حملة "ترانسفير" جديدة للشعب الفلسطيني. يجب أن نمنع العدو من الإنتصار كي لا يشعر بالنشوة والقوة ومن ثم قد يرتد على دول المنطقة متوحشا ومتغولا ومن ضمن هذه الدول لبنان. ومعنيون بمنع العدو من الإنتصار لأنه سيعيد تهديد أرضنا ومياهنا وثرواتنا ونفطنا وغازنا".



واشار الى ان "هناك أشخاص لا ترى خطر العدو الإسرائيلي منذ العام 1948، ونقول لهم: ان خطر العدو كان قائما منذ العام 1947 و1948 من خلال المجازر العديدة التي ارتكبها، كما أن مطامعه لن تتغير، بل الذي تغير هو مقاومة هزمته في العام 2000 و2006 وهزمت وكلائه في الحرب التكفيرية مع محور المقاومة وهي تعمل اليوم على هزيمته بإسنادها للمقاومة في غزة".



وختم محييا "كل قيادات وشهداء وشعب محور المقاومة من إيران إلى سوريا واليمن والعراق كما التحية للبنانيين جميعا ولعوائل الشهداء والجرحى ولكل الصامدين في قرى المواجهة الذين يقدمون التضحيات".



