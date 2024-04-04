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لبنان

بري إستقبل منصوري والرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف

Lebanon 24
04-04-2024 | 07:41
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري.

كما استقبل رئيس المجلس المفتي السابق لبعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح .

وبعد الظهر التقى الرئيس بري الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.
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