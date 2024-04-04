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لبنان

بشأن قانون الإجارات.. قرار من مجلس شورى الدولة

Lebanon 24
04-04-2024 | 08:03
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قرر مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه من قبل تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان بخصوص رد قانون إيجارات الاماكن غير السكنية الذي اقره مجلس النواب. 
 
 
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