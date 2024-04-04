بشأن قانون الإجارات.. قرار من مجلس شورى الدولة

قرر مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه من قبل تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان بخصوص رد قانون إيجارات الاماكن غير السكنية الذي اقره مجلس النواب.

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