نائب يكشف.. كميات من الارز والقمح غير مطابقة للمواصفات!

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أعلن النائب ملحم خلف، في تصريح اليوم، ان كميات من الارز والقمح غير مطابقة للمواصفات دخلت الى لبنان .وقال: "وصلت من الهند بتاريخ 8/3/2023 كميات من الارز البسمتي غير مطابقة للمواصفات تقدر ب 191 طنا. وفي 27/3/ 2023، عند تفريغ البضاعة تبين للجمارك انها غير مطابقة للمواصفات. وقبل ادخالها الى لبنان، نظمت المديرية العامة للجمارك تعهدا خطيا وقع عليه صاحب الشركة بعدم التصرف بهذه البضاعة طالما لم يخضعها الى تحاليل مخبرية تؤكد انها مطابقة للمواصفات.وتابع: "طلبت الشركة من القضاء الكشف على البضاعة. وعند الكشف تبين ان البضاعة التي تعهد صاحب الشركة بعدم التصرف بها غير موجودة، وقد تم وضع بضاعة أخرى مكانها.ولفت الى ان البضاعة السابقة تحتوي على تسربات من مادة المبيدات المخالفة للمواصفات المحددة، معتبرا ان "كل كلام حول النسبة من هذه المادة يمكن تخطيها هو كلام فارغ ، وان الزعم ان هذه النسبة لا تاثير لها على الصحة هو امر غير صحيح"، مؤكدا ان "الاسباب التي تعتمد عليها الاسواق الاوروبية واضحة لا سيما الـ code alimentaire.ودعا خلف القضاء ووزارات الزراعة والاقتصاد والصحة الى توضيح ماذا حصل لهذه البضاعة وهل تم بيعها وأين بيعت لانها بالاطنان، وهل هناك تصرفات مماثلة، وما هي الاجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الموضوع".وطالب خلف بتعيين هيئة لسلامة الغذاء.