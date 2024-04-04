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لبنان

مودعون يعتصمون أمام "المركزي": لإيفاء الودائع مع تعويض الخسائر

Lebanon 24
04-04-2024 | 08:36
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نظّم "اتحاد المودعين في مصارف لبنان" اعتصاما، عند  الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم أمام مصرف لبنان في محلة الحمرا، تنفيذاً لمقررات "ملتقى المودعين والمحامين" الذي انعقد في فندق السمالفيل بتاريخ 21 آذار الفائت.
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ورفع المعتصمون الاعلام اللبنانية ويافطات دعت الى "إيفاء الودائع ضمن مهلة زمنية قصيرة مع تعويض الخسائر وخاصة لمودعي الليرة".
    
وكانت كلمات ومداخلات للمشاركين في التحرك.
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